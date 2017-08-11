‘Kırgızlar dikkatli olsun’: Gülen okullarına gidene vize yok, ailelerini bile istemiyoruz 

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Gülen Cemaati’ne ait okullara giden Kırgızlara vize verilmediğini, hatta ‘ailelerinin bile’ Türkiye’de istenmediğini söyledi.

‘Dikkatli olmanızı arzu ediyoruz’

‘Kırgızistan’da din eğitiminin geliştirilmesi’ etkinliğinde yaptığı konuşmada ‘FETÖ’nün bu ülkede çok güçlü olduğunu belirten Erdem “Çok uzun yıllardır okulları var. Dikkatli olmanızı arzu ediyoruz. Bir an önce o okulların Maarif Vakfı diye ülkemizin kurduğu devlet okullarına devredilmesini arzu ediyoruz” dedi.

Reklam

‘Gidenlere vize yok, ailelerini bile istemiyoruz’

Kırgızlara “Eş, dost, kardeşlerinize bu teröristlerin okullarına gitmemelerini söyleyin” diye seslenen bakan yardımcısı, gerekçesini şöyle açıkladı: “Çünkü bu okullara gidenlere büyük ihtimalle vize vermiyoruz. Hatta ailelerini bile Türkiye’de istemiyoruz. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekiyor.”