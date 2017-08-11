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‘Kırgızlar dikkatli olsun’: Gülen okullarına gidene vize yok, ailelerini bile istemiyoruz 

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Gülen Cemaati’ne ait okullara giden Kırgızlara vize verilmediğini, hatta ‘ailelerinin bile’ Türkiye’de istenmediğini söyledi.

‘Dikkatli olmanızı arzu ediyoruz’

Fotoğraf: twitter.com/tcmeb

‘Kırgızistan’da din eğitiminin geliştirilmesi’ etkinliğinde yaptığı konuşmada ‘FETÖ’nün bu ülkede çok güçlü olduğunu belirten Erdem “Çok uzun yıllardır okulları var. Dikkatli olmanızı arzu ediyoruz. Bir an önce o okulların Maarif Vakfı diye ülkemizin kurduğu devlet okullarına devredilmesini arzu ediyoruz” dedi.

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‘Gidenlere vize yok, ailelerini bile istemiyoruz’

Kırgızlara “Eş, dost, kardeşlerinize bu teröristlerin okullarına gitmemelerini söyleyin” diye seslenen bakan yardımcısı, gerekçesini şöyle açıkladı: “Çünkü bu okullara gidenlere büyük ihtimalle vize vermiyoruz. Hatta ailelerini bile Türkiye’de istemiyoruz. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekiyor.”


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