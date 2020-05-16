Kırgızistan’daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Covid-19 salgını nedeniyle Kırgızistan’dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul’a geldi.
Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, saat 13:50’de İstanbul Havalimanı’na indi.
Türkiye’ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.
İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle karantinaya alınacakları, Bolu’daki yurtlara götürüldü.
Otobüslerdeki personel, maske ve gözlükle ve tulumla hizmet verdi.