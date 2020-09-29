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Yaramazlara biraz batar!

Kiraladığı gelinliği kirlendiği için satın almak zorunda kalan damat adayı satış danışmanının burnunu kırdı

Adana’da, gelinlik kiralayan bir mağazanın satış danışmanının bir damat adayı tarafından burnu kırıldı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre damat adayı Mustafa Kemal İ., merkez Seyhan ilçesindeki bir mağazadan gelinlik kiraladı.

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Satış danışmanı Eylem E., fotoğraf çekimi için kullanıp ürünü mağazaya götüren Mustafa Kemal İ.’ye, gelinliği kirlettikleri gerekçesiyle geri alamayacağını satın almak zorunda olduğunu söyledi.

Satın alma için belirlenen bedelin bir kısmını ödeyen Mustafa Kemal İ. ve yakınları, ayrıldıkları iş yerine akşam saatlerinde tekrar giderek Eylem E. ve mağazadaki çalışanlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede Mustafa Kemal İ., Eylem E’yi yumruk atttı.

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Burnu kırılan Eylem E, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Kemal İ, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eylem E.’ye yumruk atıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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