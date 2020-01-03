Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu, başına gelmeyen kalmadı

ALİ YILMAZ

Bir araç kiralama şirketinden iki saatliğine kiraladığı otomobilde 60 bin liralık altınını unutan Emrah Çeber, durumu fark ettikten sonra altınların izini sürse de sonuç alamadı. Savcılık, Çeber’den sonra otomobili kiralayan iki kişi ve şirketin yetkililerinin ifadelerinin alınması için soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Emrah Çeber ve eşi 27 Aralık akşamı Çelik Motor AŞ markası Garenta Moov üzerinden bir otomobil kiraladı. Çeber çifti 21:05 gibi kiraladıkları araçtan saat 23:00 gibi ayrıldı. Çift eve geçtikten bir saat kadar sonra içinde 205 gram altın ve kişisel eşyaların bulunduğu el çantasını araçta unuttuğunu fark etti.

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Çeber hemen araç kiralama sistemi ‘Moov’un çağrı merkezini aradı ve durumu bildirdi. Çeber çağrı merkezi görevlisinden, aracın kendisinden sonra başka bir kişi tarafından kiralandığını öğrendi. Çeber görevliye araçta yüklü miktarda altın unuttuğunu, aracı kiralayan kişiyi aramalarını rica etse de sonuç alamadı. Görevli, aracı kiralayan kişiyi arama yetkilerinin olmadığını söyledi.

Altın dolu çantayı bulamadı

Çeber, şirketin çağrı merkezi üzerinden sorunu çözemeyince doğrudan kendisi aracın izini sürdü. 28 Aralık günü saat 04:04 sıralarında aracın Ümraniye’de olduğunu öğrenen Çeber, çantasını alabilmek için aracı yeniden kiraladı.

Sistem üzerinden aracı kiralayan Çeber aracın kapısını açtı, çantayı unuttukları koltuğa baktı ancak çanta yerinde yoktu.

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Çeber, kiralama esnasında kendisinden önce aracı bir değil iki kişinin kiraladığını da öğrendi. Çeber, bir kez daha şirketin yetkililerine ulaşsa da sonuç alamadı.

Savcılık: İfadelerini alın

Altınların araçta olmadığını gören Çeber, ilk olarak Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirdi. Emniyete yapılan başvuru sonrası savcılık soruşturma başlattı. İstanbul başsavcılığı, Emrah Çeber’den sonra aracı kiralayan kişilerin yanı sıra şirket yetkilisinin de ifadesinin alınmasını istedi.