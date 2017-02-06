‘Kiracı’ devlet: Son iki yılda araç ve bina için yaklaşık 900 milyon lira harcandı

Son iki yılda devlet araç ve hizmet binası kiralamak için 900 milyon lira harcadı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesini cevaplayan Maliye Bakanı Naci Ağbal devletin hizmet binası ve araç harcamalarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, 1 Eylül 2014 – 1 Temmuz 2016 tarihlerinde başbakanlık, bakanlıklar ve Meclis, yaklaşık 433 milyon 42 bin liralık araç aldı, 553 milyon 489 bin liralık araç kiraladı.

Buna ek olarak bakanlıklar, aynı tarihlerde hizmet binası alımı ve kamulaştırma için 84 milyon 881 bin lira harcadı, kiralama bedeli olaraksa 333 milyon 383 bin lira ödedi.

Öte yandan Meclis son iki yılda 280 kişinin açıktan atanmasına izin verdi.