‘Kıraathane’ye Diyanet de destek çıktı: Medeniyetimizin en önemli unsurlarından

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden biri olan ‘millet kıraathaneleri’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erbaş, “Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir” dedi.

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Seçim öncesi düzenlediği mitinglerde millet kıraathaneleri açacaklarını belirten Erdoğan, burada öğrencilere bedava çay ve kek de verileceğini söylemişti.

Dün İstanbul’daki Merkezefendi Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden Erbaş, öğrencilerle bayramlaşarak sınavlarında başarılar diledi. Erbaş ayrıca kıraathaneye, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi ile 40 ciltlik Osmanlı Sicil Arşivleri gibi eserlerin yer aldığı çok sayıda eser hediye etti.

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Kıraathanede gördüğü manzara karşısında çok memnun ve mutlu olduğunu belirten Erbaş, “121 kişilik okuma salonunun 117’si dolu. Sadece dört koltuk boş. Bu da bayram günü demeyip kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen gençleri görmek hakikaten bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

‘Medeniyetin en önemli unsurlarından’

Erdoğan’ın projesine destek çıkan Erbaş sözlerine şöyle devam etti: “Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir. Müessese diyorum çünkü kuruluş amacı birkaç asır önce her mahallede insanlar okuma gerçekleştirebileceği bir mekan bulsun. Dolayısıyla kıraathaneler böyle kurulmuş, bugün modern anlamda burada millet kıraathanesi gördüğümüzde demek ki her mahallede, en azından her ilçemizde böyle bir kıraathanenin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez görmüş olduk. Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz millet olarak ne kadar çok okursak, o kadar çok medeni olur o kadar çok gelişiriz. Hem maddi hem de manevi olarak gelişiriz.”

Kuranı Kerim’in ilk emrinin ‘oku’ olduğunu hatırlatan Erbaş, “İşte burada bu emrin yerine getirilmesi için hazırlanan bir mekandayız, kıraathanedeyiz. İnşallah milletimiz bol bol okur ve milletimize okuyabileceği bu tür mekanları yetkililerimiz sağlarlar. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.