Kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteğinde başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Pekcan, Twitter hesabındaki paylaşımda, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı, yiyecek içecek hizmeti faaliyetindekilere ciro kaybı desteğinde başvuru süresinin hak kaybına uğranmaması için uzatıldığını belirtti.

Reklam

Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.”