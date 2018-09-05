Diken

Yaramazlara biraz batar!

KİPTAŞ genel müdürü mal varlığıyla ilgili haberi üç yıl sonra sansürletti

 

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın mal varlığını konu alan habere üç yıl sonra erişim engeli getirildi.

Fotoğraf: kiptas.istanbul

Bakırköy sulh ceza hakimliğinin 27 Ağustos’ta dokuz haber sitesi ve bir Google linkine getirdiği sansür kararını Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Twitter hesabından duyurdu.

Reklam

Önderoğlu’nun aktardığına göre söz konusu haberler ‘itibarsızlaştırma’ gerekçesiyle sansürlendi.

Haberde ne vardı?

Cumhuriyet’in 16 Mart 2015 tarihli haberinde, İstanbul büyükşehir belediyesi kuruluşu KİPTAŞ’a 1999’da müdür olarak atanan İsmet Yıldırım ve yardımcılarının mal varlığındaki olağanüstü artıştan bahsediliyordu.

Reklam

Diken de haberi ‘KİPTAŞ’ın sadece genel müdürü değil yardımcıları da hızla ‘köşeyi dönmüş’ başlığıyla dyurmuştu.

Haberde, müdürken 4,5 dönümlük tarlası bulunan Yıldırım’ın daha sonra Dolayoba’da iki dükkan, iki daire, Durusu Deli Yunus Çiftliği’nde 10 dönümlük çiftlik evi, Nishistanbul’da iki rezidans daire, Anadolu Hisarı’nda boğaza nazır üç katlı bina, Çengelköy’de kızının adını taşıyan sitede üç katlı villa, Ümraniye Atakent’te lüks daire, Topkapı Merkez Evleri’nde kızının adına dubleks daire, Çengelköy’deki Asude konaklarında üst katı kaçak daire edindiği belirtilmişti.

KİPTAŞ’ın sadece genel müdürü değil yardımcıları da hızla ‘köşeyi dönmüş’

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...