KİPTAŞ genel müdürü mal varlığıyla ilgili haberi üç yıl sonra sansürletti

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın mal varlığını konu alan habere üç yıl sonra erişim engeli getirildi.

Bakırköy sulh ceza hakimliğinin 27 Ağustos’ta dokuz haber sitesi ve bir Google linkine getirdiği sansür kararını Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Twitter hesabından duyurdu.

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Önderoğlu’nun aktardığına göre söz konusu haberler ‘itibarsızlaştırma’ gerekçesiyle sansürlendi.

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım geçmişi silmek isteyince Bakırköy Sulh Ceza da, “10 haber mi sansürleyelim; hay hay” demiş. İçinde Radikal sitesi haberi bile var… Mart 2015 tarihli haberler 27 Ağustos’ta bir çırpıda, “itibarsızlaştırma” gerekçesiyle silindi. Temizlik nasıl? pic.twitter.com/KxRS5VBSt5 — Erol Önderoglu (@ErolOnderoglu) September 5, 2018

Haberde ne vardı?

Cumhuriyet’in 16 Mart 2015 tarihli haberinde, İstanbul büyükşehir belediyesi kuruluşu KİPTAŞ’a 1999’da müdür olarak atanan İsmet Yıldırım ve yardımcılarının mal varlığındaki olağanüstü artıştan bahsediliyordu.

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Diken de haberi ‘KİPTAŞ’ın sadece genel müdürü değil yardımcıları da hızla ‘köşeyi dönmüş’ başlığıyla dyurmuştu.

Haberde, müdürken 4,5 dönümlük tarlası bulunan Yıldırım’ın daha sonra Dolayoba’da iki dükkan, iki daire, Durusu Deli Yunus Çiftliği’nde 10 dönümlük çiftlik evi, Nishistanbul’da iki rezidans daire, Anadolu Hisarı’nda boğaza nazır üç katlı bina, Çengelköy’de kızının adını taşıyan sitede üç katlı villa, Ümraniye Atakent’te lüks daire, Topkapı Merkez Evleri’nde kızının adına dubleks daire, Çengelköy’deki Asude konaklarında üst katı kaçak daire edindiği belirtilmişti.