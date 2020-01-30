Kınık, Ensar’a yapılan bağışı savundu: Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka

Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık, BaşkentGaz firmasının Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na bağış yapmasının ‘vergi kaçırmak’ olduğuna yönelik eleştirilere, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başka” diyerek yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

BaşkentGaz’ın 27 Aralık 2017’de Kızılay’a 8 milyon dolar (47 milyon 720 bin lira) bağış yaptığı, bunun 75 bin dolarının (447 bin lira) Kızılay’da kalması, geri kalanınınsa Ensar Vakfı’na aktarılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Kızılay’a yapılan bağışların tümünün vergiden düşülmesi nedeniyle kurumun ‘vergi kaçırmaya aracılık ettiği’ yönünde medyada eleştiriler yer almıştı. Kızılay ise bağış yapan kişi ve kurumların ‘kullanım şartı’ koyabildiğini, kurumun bunu yerine getirdiğini açıkladı.

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‘İhlal var’

Dün akşam HaberTürk yayınında Veysi Ateş’in sorularını yanıtlayan Kınık, BaşkentGaz’ın Ensar Vakfı’na bağışıyla ilgili belgelerin hukukuszca temin edildiğini söyledi, “Bağışçılarımızın rızası olmadan yayınlandığı için bir ihlal var” dedi.

‘Uygulama rutin’

Uygulamanın ‘rutin’ olduğunu savunan Kınık, “Türkiye’nin dışındaki bir kurum bize gelip şu teklifte bulunabilir. ‘Bu yardımı size aktarsam, size de katkı yapmam kaydıyla’ diye. Bu insani destek noktasında eğitim, sağlık alanında yapılacaksa biz bunlara okey diyoruz” dedi.

‘Devlet imtiyaz vermiş’

BaşkentGaz’ın ‘şartlı bağış’ının ‘vergi kaçakçılığı’ sayılamayacağını ifade eden Kınık, bunu şöyle açıkladı: “Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti’nde kamunun yapması gereken hizmetlerden bir tanesine destek olacak bir yatırım yapıyorsanız. Mesela bir eğitim, bir sağlık kurumu yapıyorsanız ve bunu benim şartlarımda yapıyorsanız, bana vergi vermek yerine, bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden yatırım yapabilirsiniz, vergi matrahtan düşürebilirsiniz diyor.”

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‘Mali denetimlerde çıkar’

Kınık, BaşkentGaz’ın Ensar Vakfı’na Kızılay aracılığı olmadan bağış yapması halinde vergi ödemesi gerekeceğine dair tespitle ilgili bir soruya cevap vererek, bunun kanuni hak olduğunu ve şirketin bunu kullanabileceğini söyledi. Konuyla ilgili Maliye, İçişleri Bakanlığı’na süreçlerin raporlandığını ifade eden Kınık, hukuka aykırı bir durum varsa bunun mali denetimlerde ortaya çıkacağının altını çizdi.