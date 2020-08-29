Kına gecesinde havaya ateş edildi; damat yaralandı

Çankırı’da, erkek evinde yapılan kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat yaralandı.
AA’nın haberine göre merkeze bağlı Alaçat köyünde açık alanda yapılan, yörede ‘başdonanma’ diye tabir edilen erkek kınasında havaya rastgele ateş edildi.
Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat M.K. (23) göğsünden yaralandı.
M.K, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumunun iyi olduğu belirtilen damadın yakınları hastane önünde toplanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.