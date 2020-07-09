Kına gecesinde havaya ateş açılması sonucunda vurulan 15 yaşındaki Berat yaşam mücadelesi veriyor

Adana’da, kına gecesinde tabancayla havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yaralanan çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 49 yaşındaki Eşe Günel ile 15 yaşındaki yeğeni Berat Demirel, Kozan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde 4 Temmuz’da bir çiftin düğünü öncesi düzenlenen kına gecesi sırasında havaya açılan ateş sonucu vuruldu.

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Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Demirel, Kozan Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Demirel’in vücudundaki kurşun hayati tehlike riski oluşturduğu için çıkartılamadı.

Tutuksuz yargılanacak

İkilinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve gelinin ağabeyinin arkadaşı olduğu belirtilen firari H.K. adliyeye gidip teslim olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kardeşi yoğun bakımda yaşam savaşı veren 18 yaşındaki Enes Demirel, zanlının art arda havaya ateş ettikten sonra kendilerinin bulunduğu bölgeye silahı doğrulttuğunu ve silahın ateş almasıyla yanında oturan kardeşi ile akrabasının yaralandığını anlattı.

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Yaralı çocuğun halası Nigar Cihangir de kına gecesinde birçok kişinin uyarılara rağmen silahla havaya ateş ettiğini söyledi.

Silah kullananlardan birinin de gelinin ağabeyinin arkadaşı H.K. olduğunu iddia eden Cihangir, “Bu kişi havaya ateş ederken tabanca tutukluk yaptı. Yere indirdiği sırada silah yeniden ateş aldı ve yengemin bacağından girip çıkan kurşun yeğenimin karnına isabet etti” dedi.

Cihangir, korktuğu için yeğeninin silah kullanılan alana yaklaşmasını istemediğini, bunun üzerine yeğeninin sandalyede oturup eğlenceyi izlediğini ve bu sırada vurulduğunu anlattı.

Düğünün başladığı andan itibaren gelinin yakınlarının silahla sürekli havaya ateş ettiğini aktaran Cihangir şöyle devam etti: “Kendilerini silah sıkmamaları konusunda uyaran herkesi kovdular. Vurulan yeğenimi hemen hastaneye götürdük. Durumu ağır olduğu için ilçe hastanesindeki ilk müdahaleden sonra il merkezindeki daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Doktorlar enfeksiyon kapma ihtimali olduğunu belirtiyor. Yeğenim babasını üç yıl önce kaybetti. O, bizlere emanetti.”

Cihangir, eğlencelerde silah kullanılmasına gözyaşı dökerek isyan etti: “Düğünlerde hep mi birileri ölecek? Biz zaten düğün yapmadık. O eve gelin mi geldi, yoksa o evden cenaze mi çıktı belli değil. Ben sadece adalet istiyorum.”