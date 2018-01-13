Kimyasal tehlike: Manisa’daki Safran çayına yine atık boşaltıldı

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Manisa’daki Safran çayına kimyasal atık boşaltıldı.

Merkez ilçe Yunusemre’de bulunan Atatürk Kent Parkı’nın içinden geçen çayın yüzeyinde bugün beyaz köpükler oluştu.

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Köpükler insanlara zarar verme olasılığı taşıdığı kadar çaydaki canlı yaşamını da tehdit ediyor. Çaya Manisa Küçük Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden kimyasal atıkların bırakıldığı belirtildi.

Atatürk Kent Parkı yetkilileri, bunun üçüncü kez yaşandığını belirterek özellikle hafta sonları ya da yağışlı havalarda çaya atık boşaltıldığı bilgisini verdi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, geçen günlerde aynı bölgede numune almıştı.