‘Kimyasal tartışma’ sonrası yumuşama adımı: ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım yok

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ABD Rusya’ya yönelik yeni bir ekonomik yaptırımda bulunmayacağını açıkladı.

ABD ve Batı avrupa ülkeleri, Ukrayna’daki savaş sonrasında Rusya’ya yönelik bir dizi ekonomik yaptırım uyguluyor. Suriye’deki kimyasal silah saldırısı sonrasında da Beşar Esad yönetiminin arkasında duran Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanabileceğini ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley telaffuz etmişti. Beyaz Saray ekonomi danışmanlarından Larry Kudlow ise konuyla ilgili olarak, “Haley’in kafası bir anlığına karışmış olabilir” demişti. Haley bu sözlere “Ne dediğimi biliyorum. Kusura bakmasın benim kafam karışmaz” diye karşılık vermişti.

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Konu Rusya dışişleri bakanlığına soruldu. Reuters’in haberine göre bakanlık sözcüsü gazetecilere, “ABD’nin Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’ne şimdilik yeni yaptırımlarda bulunmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu doğrulayabilirim” yanıtını verdi.

Halley-Kudlow tartışmasıyla Donald Trump yönetimi ile Washington bürokrasisi arasındaki çelişkili açıklamalara bir yenisi eklenmiş oldu.

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