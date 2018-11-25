Kimyasal saldırı iddiası sonrası Rusya İdlib bölgesini vurdu

Suriye’de İdlib’teki çatışmasızlık bölgesinden Halep’e kimyasal saldırı düzenlendiği iddiası sonrası Rusya bölgeyi bombaladı.

Suriye’deki yönetim ve yönetime yakın medya, bugün Halep’in batısındaki Halidiye Mahallesi’ne yönelik klorin gazı yüklü havan mermisiyle saldırı düzenlendiği iddia etmişti.

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Bu iddia sonrası Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’de saldırının düzenlendiğini öne sürdükleri mevzileri bombaladı.

Rus devlet ajansı Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırının İdlib’ten Halep’e yönelik yapıldığını söyledi.

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Buradadaki ‘terör yanlıları’nı vurduklarını aktaran sözcü, şunları ifade etti: “Rusya’nın Suriye’deki askeri grubunun keşif birlikleri, İdlib eyaletindeki silahlardan arındırılmış bölgede yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların Halep’e zehirli maddelerle gerçekleştirdikleri saldırıda kullanılan ateşli silahları tespit etti, ayrıca silahların yeniden kullanılmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı.”

AA’dan aksi yönde iddialar

Yarı resmi devlet ajansı AA , ‘Rejim ve Rusya ‘kimyasal silah senaryosu’nu uygulamaya koydu’ başlıklı bir haber yayınladı.

AA’nın haberinde “Rusya’nın iddiasında kimyasal silah saldırısının havan topu kullanılarak yapıldığı iddia edilmişti. Ancak, havan topları, kimyasal madde sıvısını gaza çevirebilecek kabiliyete sahip değil. Havanlarda sıvıyı gaza çevirip belli bir alana yayacak yanma gücü bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Sivil Savunma Başkanı Raid Salih, “Kimyasal silah saldırısı için gereken teknolojiye ve kabiliyete sahip olan tek taraf Esed rejimi” dedi.

AA, Rusya’nın İdlib’in Halep cephe hattında bulunan Raşidin bölgesinde Özgür Suriye Ordusu’yu vurduğunu öne sürdü.