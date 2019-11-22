‘Kimyasal madde’ ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum’da, 22 yaşındaki İbrahim A., kimyasal madde ile intihar girişiminde bulundu. İbrahim A. ile ona yardım eden ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Boşaltılan altı katlı binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

Fotoğraf: DHA

İbrahim A.

Olay, merkez Aziziye ilçesinde saat 15.00’te meydana geldi. Üç kardeşi bulunan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan anne ve diğer çocuğu, İbrahim A.’yı baygın halde buldu.

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Aile hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme şüphesine karşı AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Altı katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Aile ve apartmanda yaşayanlardan 18 kişi, kimsayal maddeden zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirterek, “Ekipler müdahale ediyor şu anda. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geliyor. Aile içinde sorun olduğu değerlendiriliyor. Hemen AFAD ekipleri müdahale etti. Bunlar kötü örnek oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyor. Basın olarak bu konuya duyarlılık gösterirseniz çok memnun olurum” diye konuştu.

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İbrahim A.’nın, ‘Kemal Sunal’ tiplemesi yapan ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp, videolar çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten mahalleden arkadaşı Serhat K., İbrahim A.’nın çok hayat dolu, pozitif biri olduğunu söyledi.