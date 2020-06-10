Kimsesizler mezarlığındaki ‘corona’dan ölenler için ailelerinin tek isteği: Gerçek bir cenaze töreni

İtalya’da Covid-19 salgınının pik yaptığı dönemde hayatını kaybeden ve kimsenin sahip çıkamadığı dört cenazenin sahipleri, yakınlarına gerçek bir cenaze töreni düzenlemek için mezarlarını açtırmak istiyor.

Fotoğraf: Reuters

Milano’daki Maggiore mezarlığının Campo 87 bölümünde 128 ‘corona’ kurbanı yatıyor. Mezarları, isim ve bir numara yazılı plastik bir haçla işaretlenmiş.

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Bunlar corona virüsünün İtalya’da pik yaptığı, cenazeler için tabut yetiştirilemediği, morgların tamamen dolduğu dönemde hayatını kaybedenler. Herhangi bir yakınları çıkmadığı için mezarlığın bu özel bölümüne gömüldüler. Bazıları bakımevlerinde, bazıları evlerinde yalnız öldü.

Milano belediye başkanı nisan ayında mezarlığın bu bölümünde çektiği fotoğraf şu sözlerle paylaştı: “Kaybımız çok fazla. Bazen kaybettiklerimiz kimsesiz öldüğü için devam etmek çok daha trajikti. Bu alanda cenazelerine sahip çıkılmayanlar yatıyor.”

Ancak zamanla Campo 87’ye gömülenlerden bazılarının aslında ailesi olduğu ve oraya yanlışlıkla gömüldüğü ortaya çıktı.

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Şimdi aileleri, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin iki sene boyunca mezardan çıkarılmasını engelleyen yasa nedeniyle mezar açtırma mücadelesiyle karşı karşıya.

Milano’nın bulunduğu Lombardy bölgesi İtalya’da salgının merkeziydi; toplam 33 bin 964 can kaybı ve 90 binin üzerinde vakanın neredeyse yarısı bu bölgedeydi.

Yanlışlıkla Campo 87’ye gömülen Vittorio Domeniconi’nin ailesinin avukatı Walter Marini “Her şey çok kaotikti, belli ki bazı hatalar yapıldı” diyor: “Ancak durum şu an düzeldi. Aileler sevdiklerine sahip çıkıp doğru düzgün bir cenaze töreni düzenleyebilmeli.”

90 yaşında hayatını kaybeden Domeniconi eski bir polis memuru ve otobüs şoförüydü. 5 Mart’ta ülke tecrite girmeden birkaç gün önce hayatını kaybetti. Normal şartlarda ailesinin cenazesini almak için 30 günü vardı. Ancak 13 Mart’ta belediye başkanı salgında hayatını kaybedenlerin hızla defnedilmesi gerekmesi ve morglardaki doluluk oranı nedeniyle bu süreyi beş güne indirdi.

Domeniconi’nin karısı ve iki çocuğuna ölümü bildirildi, aile iletişim bilgilerini verdi. Ancak sonrasında üçüne de Covid-19 teşhisi kondu. 20 Mart’a kadar cenaze işlemleriyle ilgili ayarlamaları yapmak için morgu arayamadılar. Aradıklarında ise Domeniconi’nin Campo 87’ye gömülmek üzere olduğunu öğrendiler.

Durdurmak için elden geleni yaptılar ancak süreç çoktan başlamıştı ve defin işlemi gerçekleşti.

Aynı durumda üç aile daha ortaya çıktı. İşadamı Gianni Fossati 24 Mart’ta hastanede hayatını kaybetti, o esnada eşi de aynı hastanede Covid-19 tedavisi görüyordu. Ayrıca Milano’da yaşayan bir de kardeşi vardı. Kardeşi cenaze işlemleriyle ilgili doğru insanlarla iletişime geçene kadar Campo 87’de defin işlemi gerçekleşti.

Campo 87’ye yakınları gömülenler için özel bir birim kuruldu ancak iki yıldan önce mezarların açılması zayıf ihtimal. Campo 87’nin ileride bir anıt mezarlığa dönüştürülmesi planlanıyor. Ancak yakınları orada yatanlar için bu yeterli değil.

Avukat müvekkillerinin belediyeye dava açmak gibi bir niyeti olmadığını söylüyor: “Sadece cenazelerini almak istiyorlar. Hepimiz gibi onlar da hayatlarına devam etmek istiyor. Ancak bu, sevdiklerini gerektiği gibi gömemedikleri sürece çok zor.”