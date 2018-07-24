‘Kimse endişe duymasın’ diyen Kılıçdaroğlu: Partide ciddi değişiklikler olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın” dedi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısı çıkışında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin bazı delegelerin ‘değişim ve umut kurultayı’ adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplamasına ilişkin “Biz partiyi Türkiye’nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın” diye konuştu.

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Son olarak, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını açıklamıştı.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.