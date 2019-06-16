Kimlikte fotoğrafı olmayan öğrencinin imdadına motosikletli polisler yetişti

Trabzon’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumunda kimliğinde fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle sınava girememe tehlikesiyle karşı karşıya gelen kız öğrencinin imdadına polisler yetişti. 18 yaşındaki Melek Sofu, polis ekiplerince motosiklete il nüfus müdürlüğüne götürüldü; işlemlerinin tamamlanmasıyla son anda sınava yetiştirildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik’in talimatı doğrultusunda, sınava girilen mekanların çevresinde polis araçları ve motosikletli yunus polisi ekipleri kimliklerini unutan adaylar için hazır bekledi.
Sınava girececeği Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne saat 09.30’da giden Sofu’nun kimliği, fotoğrafı bulunmadığı için kabul edilmedi. Büyük panik yaşayan Sofu’nun sınava girebilmesi için motosikletli yunus polis ekipleri devreye girdi.
Sofu ve ailesi, motosiklete bindirip nüfus müdürlüğünde kimliğindeki sorunu halletmesini sağlayan ve yine motosikletle onu sınava yetiştiren polislere, “Ne kadar teşekkür etsek az” diyerek minnet duygularını ifade etti.