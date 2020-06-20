Kimliğini unutan öğrenciyi öğretmen, önce evine sonra nüfus müdürlüğüne götürdü ama çabalar sonuçsuz kaldı

Bolu’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava girmek için okula giden bir öğrenci kimlik kartını evde unutunca öğretmenler seferber oldu. Ancak, çabalar sonuçsuz kaldı. Öğrenci sınava giremedi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Sınav yeri 50’nci Yıl Ortaokulu olan bir öğrenci kimlik kartını evde unuttuğu için sınava alınmadı. Öğretmenler, öğrencinin kimlik kartını eve gidip alması için seferber oldu.

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Bir öğretmen otomobiliyle öğrenciyi evine götürdü. Çocuğun anne-babası evde değildi. Bu nedenle kimliğini alamayan çocuğu öğretmen bu kez de il nüfus müdürlüğüne götürdü. Ancak, işlemler uzayınca sınav saatinin geçti ve öğrenci sınava giremedi.