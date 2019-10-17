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Yaramazlara biraz batar!

‘Kimliği Getir, Daireyi Götür’ diye 100 milyon liralık dolandırıcılık: 30 gözaltı

İstanbul’da emlak satma vaadiyle yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen çete çökertildi. 30 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beş aylık takibin ardından İstanbul’un altı ilçesinde operasyan yapııldı.

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Bugüne kadar ‘Kimliği Getir, Daireyi Götür’ diye reklam verilerek 100’ün üstünde kişinin dolandırıldığı açıklandı.

Aramalarda 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda bilgisayar belleği, çok sayıda taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ve müştekilerin isimlerinin ve müştekilerden dolandırılan meblağların yazılı olduğu notlar bulundu.

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