Kimi kadın ve erkeği farklı günlerde sokağa çıkarıyor, kimi kimlik numarasına göre: Ülkeden ülkeye ‘corona’ önlemleri

Covid-19’un yayılmasını önlemenin yolu, evde kalmaktan, dışarı çıkma zorunluluğu olanların ise sosyal mesafeyi korumasından geçiyor. Bu nedenle dünya nüfusunun beşte birinden fazlası ‘devlet eliyle’ evde tutuluyor.

Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde ise sosyal izolasyonu sağlamak, kalabalık kitlelerin bir araya gelmesine engel olmak amacıyla sokağa çıkma yasağı gelmese de belirli kısıtlamalar yapılıyor. Ülkeden ülkeye, hastalığın yayılma hızına göre değişen yöntemlerin bazıları ‘sıradışı’. Bazıları ise virüsü hafife aldıklarını düşündürecek nitelikte. Birkaç örnek…

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Sırbistan. Fotoğraflar: Reuters

Panama

Bu sabah itibarıyla 1317 vaka bulunan, 32 kişinin öldüğü Orta Amerika ülkesinde ‘cinsiyet odaklı’ bir uygulama başladı. Kadınların ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkacağı açıklandı. Dün başlayayan uygulamaya göre kadınlar pazartesi, çarşamba ve cuma, erkekler salı, perşembe ve cumartesi günlerinde iki saati aşmamak kaydıyla sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise kimse sokağa çıkmayacak.

Kolombiya

17 kişinin Covid-19’a yenik düştüğü Kolombiya’nın bazı kent ve kasabalarında aynı anda herkesin sokağa çıkmasını engellemek için ilginç bir uygulama yapılıyor. Kimlik numaralarının son rakamı 0, 7 ve 4 olanlar pazartesi dışarı çıkabiliyor, 1,8 ve 5 olanlar ise salı günleri. Diğer günlerde sokağa çıkılmıyor. Barrancabermeja kenti uygulamanın yapıldığı yerlere bir örnek.

Sırbistan

28 kişinin öldüğü, 1060 vakanın kayda geçtiği ülkede toplumun geniş kesimi için kısıtlama var. Kısıtlama sadece köpek gezdirilmesi için esnetildi. Saat 20:00-21:00 arası köpek gezdirme zamanı olarak belirlendi ancak durum ‘istismar edilince’ her ne kadar köpek sahipleri tepki gösterse de bu izin de kaldrıldı.

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Belarus

Ülkenin devlet başkanı Aleksander Lukaşenko virüsü hafife alan ve tepki çeken liderlerden. ‘Ortada uçan bir virüs göremediğini’ söyleyen Lukaşenko, virüsü sauna ve votkayla altedeceklerine dair asılsız bir iddiayı ortaya atarak bilim insanlarının tepkisini çekti. Futboldan hokeye spor müsabakalarının oynandığı ender ülkelerde biri Belarus’ta 163 vaka var; iki kişi hayatını kaybetti.

İsveç

237 kişinin öldüğü, 5 bine yakın vakanın bulunduğu İsveç’te yönetim, sıkı tedbirler almak yerine, “Onlar üzerlerine düşeni yaparlar, sorumluluk bilinciyle hareket ederler” diyerek halka güvendiğini açıkladı. Başta spor müsabakaları olmak üzere 50 kişinden kalabalık kitlelerin katılacağı etkinlikler iptal edildi. Ancak okullar, bar ve restoranlar açık.

Malezya

Ülkede, ‘hareket control talimatı’ adı altında başlatılan kısıtlama dün 14 Nisan’a kadar uzatıldı. 3 bin 116 vakanın kayda geçtiği, 208 kişinin öldüğü Malezya’daki kadın bakanlığının ‘tecrit’ sırasında kadınların kocalarına ‘dır dır etmemeleri’ konusunda uyarıldığı, şık giyinip makyaj yapmalarının önerildiği afişler hazırladı. Büyük tepki çeken afişler kaldırıldı ve özür dilendi.

Avusturya

Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek olmadığını açıklasa da bazı ülkelerde maske zorunluluğu var. Vaka sayısı 10 bin 842, hastalıktan ölenlerin sayısının 158 olduğu Avusturya’da, Başbakan Sebastian Kurz marketlerde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Milyonlarca maske dağıtıldı.

Asya ülkelerinde maske toplumun geniş kesimleri tarafından kullanılıyor. Avrupa’da ise bu konuda zorunluluk getiren diğer ülkeler Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bosna Hersek.