‘Kim oynamış ki siz oynayacaksınız’: Wimbledon’a katılmak için kredi istedim, bankacı güldü 

Türkiye’nin WTA düzeyinde final oynayan ve çiftlerde ilk 100’e giren ilk kadın tenisçisi İpek Şenoğlu, henüz 19 yaşındayken Wimbledon’a katılmak için yaptığı kredi başvurusunun bankadaki görevli tarafından ‘tebessümle’ karşılandığını söyledi.

‘Wimbledon oynayacağım dedim, o da güldü’

Bein Sports’ta Cafe Spor programına konuk olan Şenoğlu, “Trajikomik bir hikaye” dediği bu olayı şöyle anlattı: “Gerçek bir hikaye bu. Trajikomik bir hikaye. Üniversiteyi ABD’de okudum. Bursla okudum, 1 dolar ödemeden okudum. İlk yazımdı, buraya döndüm. Wimbledon’da oynamak istiyordum. Bir destek lazımdı. Bireysel krediye başvurdum. Bankada kadın sordu. Adımı, soyadımı. ‘Kredi alma sebebiniz ne?’ diye sordu. Ben ‘Wimbledon’da oynayacağım’ dedim. O da güldü. Kadın da haklı tabii. Benim 13 yaşından beri hayalim ama Türkiye’den daha önce kim oynamış ki siz oynayacaksınız. Alamadım, krediyi vermediler.”

Şenoğlu, bu olaydan yaklaşık 10 yıl sonra, 2009’da Wimbledon’da oynadı.