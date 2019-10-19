Kim, ne kazandı, ne kaybetti?

LEVENT GÜLTEKİN

Hasar tespit raporu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD başkan yardımcısı ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye’ye yönelik operasyonda bir süreliğine ateşkes ilan edildiği açıklandı.

ABD başkanının sabah akşam Türkiye’yi tehdit etmesi, nezaketten, saygıdan, devlet terbiyesinden yoksun bir mektupla önerilen arabuluculuk teklifi ve başkan yardımcısının ziyareti sonrası ateşkes kararı…

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Yabancı medya, kimi yabancı uzmanlar Türkiye’deki iktidar yanlıları ve hatta kimi muhaliflere göre ABD ile yapılan operasyonu durdurma pazarlıklarının ve nihayetinde ortaya çıkan sonucun kazananı Erdoğan oldu.

Kağıt üstünde yani meselenin görünen kısmında Erdoğan kazanmış görünüyor elbette.

Fakat şöyle bir soru var: Erdoğan’ın kazancı Türkiye’nin kazancı oluyor mu?

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Yani Erdoğan kazanmış olunca Türkiye de kazanmış oluyor mu?

Bu soruya ne yazık ki evet diyecek durumda değiliz.

Sıklıkla söylerim yeri gelmişken tekrarlayayım: Özellikle son birkaç yıldır ülkenin geldiği durumdan dolayı iktidarın yararına olan her şey Türkiye’nin aleyhine, Türkiye’nin yararına olan her şey ise ne yazık ki iktidarın lehine.

Bu meselede de benzer bir durum var ne yazık ki.

Tam olarak ne diyorum?

Anlatayım.

İktidar “Sınırımızda teröristlerin devlet kurmasına müsaade edemeyiz” diyerek sınır ötesi operasyon başlattı ve dokuz gün sonra ABD’nin de baskısıyla ateşkes imzalandı ya da operasyona ara verildi.

Şimdi burada bir kazanımdan bahsediliyor.

Nedir o kazanım?

Mesela bu operasyondan sonra iktidarın endişesini ortadan kaldıracak bir sonuç mu çıktı ortaya?

Yani YPG yok olmadığına, aramızda sadece bir duvar olan sınırımızdaki birçok Kürt nüfus yoğunluklu şehir olduğuna, buralarda da YPG etkin olduğuna göre Türkiye bu dokuz günlük savaş ve ardından gelen ateşkes ile nasıl bir kazanım elde etmiş oluyor?

YPG bazı bölgelerde geri çekilmeyi ve Türkiye’nin istediği 30 km sınır hattının çizimini kabul ettiği söyleniyor.

Suriye sınırı boyunca sınırımıza bitişik, yukarıda da dediğim gibi bir duvarın ayırdığı Kobane, Kamışlı, Nusaybin gibi köyler, kasabalar, şehirler var.

On binlerce insanın yaşadığı bu şehirler yerlerinden sökülüp 30 km geriye taşınamayacağına göre…

Dahası diyelim 30 km geriye gitmiş olsalar bile Türkiye hissettiği tehditten kurtulmuş olacak mı?

Diğer taraftan operasyon başladığı günden bugüne kadar Türkiye’ye dünya kamuoyu nezdinde ağır yara veren birçok olay yaşandı.

Mesela ABD başkanının dokuz gün boyunca sabah akşam ülkemize hakaret edip tehdit etmesi ve buna sessiz kalınması…

Saygıdan, nezaketten, devlet terbiyesinden uzak bir mektupla Türkiye’nin tehdit edilmesi ve ülkeyi yönetenlerin buna tek bir cevap verememiş olması…

Bütün dünyada Erdoğan’ın imajının yerle bir olması…

YPG’nin mağdur pozisyonuna sokulup bütün dünyanın adını duyduğu dahası sempati beslediği bir örgüt haline getirilmiş olması.

Yine bütün dünya kamuoyunda Türkiye’nin Kürtlere saldıran, Kürtleri öldüren bir devlet olduğu algısının oluşması..

IŞİD’ı serbest bırakarak dünyanın başına yeniden bela eden bir ülke imajının oluşması…

Günlerdir sabah akşam neredeyse bütün dünya medyasında ülke aleyhine yayınlar yapılıp ülkemizin dünyadaki imajının yerle bir edilmiş olması…

İmaj kaybıyla beraber yabancı sermayenin biraz daha kaçması ve savaş maliyetlerinin ekonomiye getirdiği ağır yük…

Onlarca insanın can kaybı nedeniyle hem içeride hem de dışarıda birçok insanın ruhuna, kalbine ekilen düşmanlık tohumları…

Savaş nedeniyle estirilen milliyetçilik dalgasının toplumsal barışı zedeleyecek bir hale dönüşmesi…

Yaşanan bunca tahribat, ülkenin aldığı bunca yara, uğradığı itibar kaybı, dünyanın nefret ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız ve ülke aleyhine gelişen birçok olumsuzluk..

Dokuz günlük bir savaşın ülkeye böyle ağır maliyeti varken kazanımdan bahsetmek…

Hangi kazanım?

YPG’nin bazı bölgelerden 10-15 km geri çekilmesi mi kazanım?

Ya da ABD’ye küçük bazı isteklerin kabul ettirilmesi mi kazanım?

Rusya, ABD, İran ve Suriye arasına sıkışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelinmiş olması mı kazanım?

Yukarıda da dediğim gibi bir kazanım var ama ne yazık ki o da Türkiye’nin değil Erdoğan’ın kazanımı.

Peki Türkiye kaybederken Erdoğan ne kazandı?

Millet ittifakını böldü, muhalefeti dağıttı, milliyetçilik rüzgarı ile toplumu konsolide etti, yolsuzluk, işsizlik, ekonomideki kötü gidiş gibi temel meselelerin tartışılmasını engelledi dahası bunlara bir bahane üretmiş oldu.

ABD’ye kafa tutmuş, istediğini almış bir lider imajı oluşturdu ve beceriksiz muhalefet sayesinde toplumun bir kesimindeki ‘kararlı, dirayetli ve ülkesinin menfaatlerini koruyan bir lider’ kanaatini pekiştirdi.

***

Muhalefet açısından da tablo pek parlak değil

Operasyonun en büyük kayba uğrayanı kuşkusuz muhalefet partileri.

Sıkıştığı her anda mevcut iktidarın koltuk değneği olmaktan daha fazlası olamayacakları, yeni bir siyasete, yeni bir politikaya, iktidarın ülkeyi sıkıştırdığı bu girdaptan çıkaracak cesarete, dirayete ve akla sahip olmadıkları dahası böyle sahici bir niyetlerinin de olmadığı ortaya çıktı.

Ülke için hayati meselelerde Erdoğan’ın politikalarına teslim olmaktan başka bir politikalarının olmadığı görüldü.

Dahası siyaset anlayışı olarak eski kafalılık açısından iktidar partisinden pek bir farkları olmadığı anlaşıldı.

Diğer yandan hem ağlarım hem giderim politikası ile yani bir taraftan Meclis’te tezkereye “Evet” deyip sonrasında da bu operasyonun aslında doğru olmadığını, ülkeye zarar verdiğini söylemeleri… Sahicilikten uzak, dürüstlüğe sığmayan bu yaklaşımla inandırıcılıklarını bütünüyle kaybettiler.

Ülkenin neredeyse yarısı bu tür meselelerin savaşla, ölmeyle, öldürmeye çözülmeyeceğini düşünürken yani savaşa, operasyona karşıyken bu toplum kesimini temsil eden, onların yaklaşımlarını ülke siyasetinde etkin bir güce dönüştüren tek bir partinin olmaması hakikaten anlaşılır gibi değil.

Bütün bunlar bize ülkede doğru bildiğini yapmaktan, söylemekten imtina etmeyen, iktidarın esasında ne yapmaya çalıştığını anlayan ve bunu topluma anlatacak cesareti, dirayeti olan; ülke yararı için gerekirse risk alan ve toplumu iktidarın etkisinden kurtaracak yaklaşıma, akla, politikaya sahip sahici, kararlı, gerçek bir muhalefetin olmadığını gösterdi.

Burada acı olan ise şu: Muhalefetin kaybı ne yazık ki aynı zamanda ülkenin da kaybı oluyor.

Muhalefetin yetersizliği, kararsızlığı, eksikliği, cesaret ve dirayet yoksunluğu, gidişatı değiştirecek politikalarının olmaması ve nihayetinde gelen başarısızlık…

Bütün bunlar ülkenin de aleyhine olan durumlar.

Burada Türkiye’nin tek kazanımı var: Sorunları daha da büyüten, içinden çıkılmaz hale getiren bu operasyonun ülkemize hem içeride hem de dışarıda daha fazla zarar vermeden ‘şimdilik’ durdurulmuş olması.

Umarım kalıcı olur da ülke daha fazla tahrip olmaz, durum büsbütün içinden çıkılmaz hale gelmez.