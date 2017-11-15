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‘Kim kırdı?’: Gökçek’in su akmayan ‘fıskiyesi’ kaldırıldı

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Ankara büyükşehir belediyesinin önünde yer alan eski başkan Melih Gökçek’in ‘fıskiyesi’, yeni başkan Mustafa Tuna’nın göreve gelmesiyle kaldırıldı.

Fotoğraflar: Hürriyet

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre başkanlık girişinin tam karşısında yemekhaneye ara geçiş alanında yer alan kuğu motifli fıskiyeden uzun süredir su akmıyordu.

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‘Fıskiyeyi kim kırdı?’

Gökçek’in 2013 yılında attığı “Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı?!” mesajı eğlence konusu olmuştu.

Fotoğraf: Twitter

Fıskiye sözcüğü ‘fışkiye’ olarak değiştirilip sayısız caps, şiir ve şarkı yapılarak sosyal medyada dolaşmıştı.

Gökçek, takılmalara, sık sık atıştığı gazeteci Ahmet Hakan’ı işaret edip “Kamera görüntülerine baktım, sakallı birisi kırmış, Ahmet Hakan’a benziyor” diye yanıt vermişti. Hakan ise o tarihlerde Ankara’da olmadığını açıklamıştı.

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