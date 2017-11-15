‘Kim kırdı?’: Gökçek’in su akmayan ‘fıskiyesi’ kaldırıldı

İşsizlik ağustos ayında yüzde 10.6 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine 0.7 puan, bir önceki aya göre 0.1 puan azalış gösterdi. İşgücü göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış haline göre oran 10,8 olarak belirlendi.