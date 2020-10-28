Kim Kardashian’ın ‘mütevazı’ 40 yaş partisi: ‘Her şey normalmiş’ gibi davranmak için özel adaya gittiler

Kim Kardashian’ın 40’ıncı doğum gününde ‘yakın arkadaşlarını’ özel bir adaya götürüp ‘bir süreliğine her şey normalmiş gibi’ davrandıkları parti tepkilere neden oldu.

Fotoğraflar: Twitter

Salgının ortasında, her şey normalmiş gibi davranmaya tüm dünyanın çok ihtiyacı var.

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Kimileri bunun için maskesiz dolaşabileceği kalabalık olmayan açık alanlara gidiyor, imkanı olan yazlık evinde yaşamaya devam ediyor, kimisi de parkta yürüyüşe çıkıyor.

Ancak Kim Kardashian söz konusu olunca işler değişiyor.

Kardashian 40’ıncı yaş gününü kutlamasının partisinden paylaştığı fotoğraflar ve notlarla sosyal medya kullanıcılarının hedefindeydi.

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Kardashian iki hafta boyunca birden fazla sağlık taramasından geçen ve kendilerini karantinaya almalarını istediği yakın çevresine özel bir ada seyahatiyle ‘sürpriz‘ yaptığını anlattı.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

Bir süreliğine her şey normalmiş gibi davrandıkları özel adada dans ettiklerini, bisiklete bindiklerini, balinaların yakınlarında yüzdüklerini, birlikte film izlediklerini ve çok daha fazlasını yaptıklarını söyledi.

Kardashian’ın paylaşımlarının sonunda gösterdiği ‘farkındalık‘ da dikkatlerden kaçmadı: “Bunun şu an çoğu insan için erişilemez bir şey olduğunun farkındayım. Böyle anlarda hayatımın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu alçak gönüllükle hatırlıyorum.”

İki kez mütevazı kelimesini kullandığı paylaşımları salgın nedeniyle insanların hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin işsiz kaldığı, hava almak için çıkabilecek bir balkonu bile olmayan küçük evlerine kapandığı bu dönemde sert tepkiler gördü.

Parasını istediği gibi harcayabileceğini ancak böyle bir dönemde bunu herkesle paylaşmasının duyarsızlık olduğu yorumları yapıldı.

Bir Twitter kullanıcısı davetlilerin ‘her şey normalmiş gibi davrandıkları‘ bu özel adada çalışanların maske taktığına dikkat çekerek, bu ayrıcalığın herkes için geçerli olmadığını belirtti.

Öte yandan Kardashian’ın tweet’lerinden biri yeni bir internet meme’i doğurdu.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/GE9CE4ptfu — rabia O'chaudry (@rabiasquared) October 27, 2020

Kullanıcılar ‘yakın çevreme özel ada sürprizi yaptım’ tweet’ini Game Of Thrones dizisinin ‘Red Wedding’ bölümü, sosyoekonomik eşitsizliklere dikkat çeken Parasite filminden bir görüntü gibi fotoğraflara değiştirerek paylaştı.

The Museum of Modern Art (MoMA) bile bu akım karşısında kayıtsız kalamadı.