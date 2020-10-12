Kim Kardashian’dan Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağış

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ gerginliği devam ederken, ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Daha önce Dağlık Karabağ’da ‘Ermenilerin saldırıya uğradığı’ yorumuyla dikkat çeken Kardashian, takipçilerine de bağış çağrısında bulundu.

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Kardashian, Instagram’da paylaştığı videoda, “Ermenistan Fonu’nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Kardashian şöyle devam etti: “Aklım ve dualarım oradaki cesur erkek, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum.”

Kardashian, Ermenistan Fonu’nun bölgedeki gerginlikten etkilenen kişilere insani yardım sağladığını kaydetti.