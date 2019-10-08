Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kim Kardashian, genç iklim aktivisti Greta Thunberg’e ‘cesur ve harika’ dedi, yemeğe davet etti

ABD’li ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderlerini suçlayan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i övdü, kendisiyle ABD’ye dönüşünde ‘bir akşam yemeği yemek istediğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Enformasyon Teknolojileri Dünya Kongresi’nde (WCIT) konuşan Kardashian, Greta Thunberg’i ‘cesur ve harika bir genç kadın’ olarak tanımladı ve iklim ile ilgili görüşlerini tamamen paylaştığını söyledi.

Reklam

Kardashian, ABD’ye dönüşünde Thunberg ile bir akşam yemeği yemeyi çok istediğini ve ‘Böyle cesur ve harika bir genç kızın yanında durulması gerektiğini’ belirtti. Kardashian, “O, ürkek ve çekingen olarak bilinen yeni neslin, açık ve dürüst olduğunu gösterdi. Tam olarak ihtiyacımız olan da bu” dedi.

Greta Thunberg, Birlemiş Milletler’deki konuşmasında. Fotoğraf: Reuters

Erivan’da Reuters’e özel bir röportaj da veren Kardashian, Greta Thunberg’in ailesiyle konuşmak ve bir sosyal medya girişimcisi olarak, onun fikirlerini paylaşmak istediğini söyledi.

Kardashian, Thunberg’in büyük bir kitleye hitap ettiğine ve bunun sonuçlarına da işaret ederek, şöyle dedi: “Büyük bir platformda konuşmak, çok sayıda farklı fikri ve kişiliği de davet eder. Aileler bu durumu nasıl yönetecek?”

Reklam

İklim aktivisti Greta’nın BM’de suçladığı beş ülke arasında Türkiye de var

İsveçli aktivist Thunberg’e iklim zirvesine gitmesi için çevreci tekne tahsis edildi

16 yaşındaki İsveçli aktivistten Trump’a öğüt: Bilimin sesine kulak ver

SON HABERLER

Şam yönetiminden Kürtlere teklif: Bize katılın

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekeceği açıklaması sonrasında, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriyeli Kürtlere ‘hükümet güçlerine katılma’ çağrısında bulundu.

9 soruda ‘yargı paketi’

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında tam 707 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...