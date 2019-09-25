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Yaramazlara biraz batar!

Kim ‘Dur’ diyecek? ‘Tıka basa’ dolu minibüste kapı açık yolculuk kamerada

İstanbul’da kent içi minibüslerinin ‘tıka basa’ olarak kapı açık yol almalarına bir örnek de Sultangazi ilçesinde görüldü.

Fotoğraflar: DHA

DHA tarafından yayınlanan fotoğraflarda minibüs şoförlerinin aracın kapasitelerinden fazla yolcu aldığı görülüyor. Başlı başına tehlike yaratan bu durumun haricinde, minibüslerin kapılarının açık hareket etmesi dikkat çekiyor.

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Sultangazi’deki çekilen fotoğraflar, sabah saatlerinde okula gitmek için minibüse binen öğrencilerin açık kapılarda sarkarak seyahat etmek zorunda olduğunu ortaya koydu.

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