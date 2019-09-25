Kim ‘Dur’ diyecek? ‘Tıka basa’ dolu minibüste kapı açık yolculuk kamerada

Deprem ve afet yönetimi konusunda çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, bu depremi ‘uyarı’ olarak yorumladı. Özmen, “Bu depremle Marmara Denizi içindeki diri faylar, ‘Ben buradayım, uyarıyorum’ diyor. Yani artık deprem ne zaman olacak gibi sorularla gündemi işgal etmeyelim. Bu deprem bize, bir an önce deprem öncesinde risklerin azaltılması konusunda neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yaparak önlem almamız gerektiğini gösteriyor” dedi.