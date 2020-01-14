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Yaramazlara biraz batar!

Kilyos’ta Rus tankerin çarptığı balıkçı teknesinde kaybolan bir balıkçının daha cenazesine ulaşıldı

Karadeniz’de Kilyos açıklarında 10 Ocak’ta tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan üç kişiden birinin daha cesedi çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Rus bandıralı Glard 2 isimli tanker, Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisine çarpmıştı. Gemide bulunan altı kişiden Fatih Coşkun, Ali Coşkun ve bir Türkmen personel balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Kayıp üç balıkçıdan birinin cesedi 11 Ocak’ta çıkarılırken, kayıp diğer iki balıkçı aranıyordu. Kayıp balıkçıların içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

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Batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç’ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Dört gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

İstanbul Valiliği, Kilyos’ta meydana gelen kazanın ardından kaybolan balıkçılardan biri için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Valiliğin açıklaması şöyle: “Kayıp bir balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08:00’dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan iki bot, bir dalış timi ve bir helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir.”

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