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Yaramazlara biraz batar!

Kilyos’daki tanker kazasında batan teknede kaybolan bir kişinin cesedi çıkarıldı

Karadeniz’de Kilyos açıklarında dün tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan üç kişiden birinin cesedi çıkarıldı.

Balıkçılara çarpan tanker. (Fotoğraf: vesselfinder.com/Cengiz Tokgöz)

Rus bandıralı Glard 2 isimli tanker, Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisine çarpmıştı. Gemide bulunan altı kişiden Fatih Coşkun, Ali Coşkun ve bir Türkmen personel balıkçılar tarafından kurtarılırken Yalçın Coşkun, İlyas Somaç ve bir Türkmen personelin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Kayıp üç balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çalışmasında hangi denizcinin cesedinin çıkarıldığı belirtilmedi.

Kilyos açıklarında Rus tankeri balıkçılara çarptı: Üç kişi hayatını kaybetti

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