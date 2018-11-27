‘Kiloyla alırdık, gramla alıyoruz’: Pişmiş kestanenin kilosu 80 liraya çıktı

Kış aylarında sıkça tüketilen kestanenin fiyatı bir hayli yükseldi.

Pişmiş kestanenin kilosu 80 liraya, çiğ kestanenin kilosu ise 30 liradan satılıyor. Pişmiş kestanenin 150 gramlık porsiyonu ise 10 liradan satılıyor.

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Kestane satıcılarına göre kestane fiyatlarının artması satışları da etkiliyor. Pek çok yurttaş kestaneyi pahalı buluyor ve ‘tadımlık’ olarak satın alıyor.

‘Fiyatlar müşteriye yüksek geliyor’

Bir satıcıya göre yüksek fiyatların sebebi piyasanın durgun olması: “Piyasada durgunluk var. Kestane de bol değil, satan da az. Üstelik pahalı… Kestane kebabı günlük en çok 10 kilo satıyoruz. Cumartesi günleri satış biraz artıyor. Fiyatlar müşteriye yüksek geliyor.”

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‘İnsanlar geçim derdinde’

Müşteri sayısının giderek azaldığını belirten kestane satıcısına göre 5 liralık kestane alanlar bile var: “Yabancı turistler genelde fiyatını sormadan alıyorlar ama fiyatlar bizim insanımızı etkiliyor. İnsanlar geçim derdinde. Doğalgaz yakmaya başlandı, elektriğe zam geldi, kiralar yüksek; bu durumlar piyasayı çok etkiledi.”

Sık sık kestane alan bir yurttaş ise artan fiyatlardan etkilendiğini söylüyor: “Eskiden kiloyla alıyorduk şimdi ise gramla.”