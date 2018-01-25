Kilis’teki roket saldırısında hayatını kaybeden iki sivil toprağa verildi

Kilis’e atılan roket sonucu hayatını kaybeden iki sivil toprağa verildi.

‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken PYD’nin kontrolündeki Afrin’den atıldığı belirtilen roketler dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi Çalık Camii’ne isabet etmişti.

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Saldırıda Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabbak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden sivillerin cenazeleri bugün Kilis Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tabbak ve Aydemir için daha sonra Hacı Cümbüş Camii’ne götürüldü. Cenazeye hayatını kaybedenlerin yakınları, vali Mehmet Tekinarslan ve belediye başkanı Hasan Kara katıldı.

Cenazelerin her ikisine de Türk bayrağı örtüldüğü görüldü. Tabbak’ın tabutuna Özgür Suriye Ordusu bayrağı da konuldu.

Cenazeler öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.