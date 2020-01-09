Kilis’te Suriye sınırında, aranan IŞİD’li yakalandı

IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A., emniyet ve MİT’in ortak operasyonu ile Kilis-Suriye sınır hattında yakalandı.

Güvenlik güçleri, IŞİD mensubu bir kişinin sınırı yasa dışı yollarla geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Emniyet ve MİT’in düzenlediği ortak operasyon ile Kilis-Suriye sınırında yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan araştırmasında Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve IŞİD’e üye olduğu için Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Interpol işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.