Kilis’te bir mahalle ve köyde muhtarlık seçimi

Covid-19 risk haritasında yüksek risk kategorisinde bulunan Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bir mahalle ve köy, muhtarı belirlemek üzere sandık başına gitti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre salgın nedeniyle, yeni kurulan Mehmet Abdi Bulut Mahallesi ve Mehmetali köyünde oy kullanma merkezlerinde tedbirler artırıldı. Oy kullanmaya giden seçmenler eline, içeriye alınmadan önce dezenfektan sıkıldı.

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Maske ve mesafe kuralı gözetilerek sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

Muhtar adayı Ahmet Mesut Özgür, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarını belirterek şunları söyledi: “Yeni kurulan ve merhum belediye başkanımız Mehmet Abdi Bulut’un adının verildiği mahallede dört adayla seçime girdik. Vatandaşlarımız demokrasinin gereği hür iradelerini kullanarak sandıkta muhtarı belirleyecek. Muhtar adaylarına başarılar diliyorum.”