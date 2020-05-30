Kilisenin haçını söken kişiye tutuklamaya yönelik yakalama kararı

İstanbul’daki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını sökmesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Üsküdar ilçesindeki kiliseye 28 Mayıs’ta saldıran Mazlum D., gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Anadolu başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılma kararına itiraz ederek, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Nöbetçi Anadolu 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan şüpheli Mazlum D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.