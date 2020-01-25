Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kiliseden tablo çalan şüphelilere operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Balat semtindeki Mürsel Paşa caddesinde bulunan bir kilisede kaçak kazı yaparak maddi değeri çok yüksek olduğu belirtilen bir tabloyu çalan 10 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, H. Ç. isimli bir kişinin Ayvansaray’da bulunan bir antika dükkanına, çalınan tabloyu satmaya çalıştığını belirledi. 

Reklam

Antikacı üzerinden H. Ç. ile randevu ayarlandı. Buluşma adresine gelen şüpheli, antikacıyı tabloyu göstermek için bir pasajın çatı katına götürdü. Antikacıyı ve şüpheliyi takip eden polis, çatı katına operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu tablo koruma altına alındı. Ardından olayla ilişkisi olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON HABERLER

Yeni AP raportörü: Demirtaş ve Kavala davaları, ‘AB uyumu’ için ‘fırsat’ sunuyor

Bir haftadır Türkiye’de çeşitli görüşmeler yapan ve Kati Piri’nin yerine atanan Avrupa Parlamentosu’nun yeni raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriyeli sığınmacılara ilişkin Türkiye’ye daha fazla yardım etme konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi. Amor, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarının da, AB’nin insan hakları standartlarına uyumu için ‘fırsat sunduğunu’ söyledi.

Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...