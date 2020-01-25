Kiliseden tablo çalan şüphelilere operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Balat semtindeki Mürsel Paşa caddesinde bulunan bir kilisede kaçak kazı yaparak maddi değeri çok yüksek olduğu belirtilen bir tabloyu çalan 10 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, H. Ç. isimli bir kişinin Ayvansaray’da bulunan bir antika dükkanına, çalınan tabloyu satmaya çalıştığını belirledi.

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Antikacı üzerinden H. Ç. ile randevu ayarlandı. Buluşma adresine gelen şüpheli, antikacıyı tabloyu göstermek için bir pasajın çatı katına götürdü. Antikacıyı ve şüpheliyi takip eden polis, çatı katına operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu tablo koruma altına alındı. Ardından olayla ilişkisi olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.