Kiliseden çevrilen tarihi camiye ‘metal çatı’ savunması: Orijinalliğine olumsuz etkisi yok

Osmaniye’de 1800 yıllık Ala Camii’nin çatısı metal malzemeyle kapatıldı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, restorasyonun yapının orijinalliğinin bozulmadığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Kadirli ilçesinde Hristiyanların bazilika olarak kullandığı, Dulkadiroğulları Beyliği döneminde 15’inci yüzyılda minare eklenerek camiye çevrilen yapıda 2014’te başlatılan restorasyon sona yaklaşmak üzere. İhaleyi alan özel firma, ocak ayında tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında yapıya metal çatı koydu.

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‘Olumsuzluk yok’

AA’nın sitesinde yer alan habere göre restorasyon eleştirilerine Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran’dan yanıt geldi.

Yıldıran, çalışmaların uzmanların gözetiminde titizlikle sürdüğünü belirterek yapının üstünün kapatılmasına dair projenin koruma kurulu tarafından onaylandığını dile getirdi.

Vakıflar müdürü, çatıda paslanmaz çelik konstrüksiyon üzerine ‘solid polikarbon‘ örtü kaplaması yapıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: “Örtünün, yapının orijinalliğine olumsuz bir etkisi söz konusu değildir. Yapının iklim koşullarına daha fazla maruz kalmaması amacıyla yıllar sonrası çalışma imkanı veren koruma amaçlı geri dönüşümlü ve hafif bir örtüdür. Araştırmalarda kesin bilgilere ulaşılamadığından, buranın değeri ve önemine binaen yapının asli unsuru olacak şekilde yapı elemanı eklenmesinden özellikle kaçınılmıştır.”