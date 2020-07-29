Kilise haçını sökene bir yıl dört ay hapis: Kararın gerekçesinde sureye atıf

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp kıran sanığa bir yıl dört ay hapis cezası verildi.

Kiliseye 28 Mayıs’ta saldıran Mazlum S., gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine ikinci kez gözaltına alınan saldırgan 30 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

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‘Şeker hastasıyım’ savunması

İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi’ndei duruşmada savunmasını yapan sanık Mazlum S., kalp ve şeker hastası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hastalığın etkisiyle böyle davrandığımı düşünüyorum. Bir anlık bir şeydi. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Hiçbir kişi yada yapıyla bir bağım bulunmamaktadır. Ben tüm dinlere saygılıyım.. Vermiş olduğum zararı karşılamaya hazırım.”

“İbadethanelere zarar verme” suçundan sanığı önce bir yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezayı “Eylemin ilgili dini benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlendiğine” kanaat getirerek bir yıl dört aya çıkardı.

Mahkeme, kararının gerekçesinde En’am Suresi 108. Ayeti’ne atıf yaptı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “En’am Suresi 108. Ayet Diyanet tefsirinde başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslam’ın izzetine de zarar getireceği, müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir. Ayette İslam’ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir. Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır. İnatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar“.

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Kararın devamında, En’am Suresi 108. Ayet tefsirinde de açıklandığı üzere inançlara saygı esas olup sanığın kilisenin dış kapısı üzerinde bulunan ve bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş olan haçı söküp kaldırıma atılması eylemi sadece haça zarar vermek kastıyla değil, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Kararla birlikte sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmedi.