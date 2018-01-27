Kılıç’tan ilk açıklama: Oğlumun ‘FETÖ’ ile uzaktan yakından ilgisi yok

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski başkanı Haşim Kılıç, oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında ByLock programını kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmasına yanıt verdi. Kılıç, oğlunun 12 yıldır yurtdışında çalıştığını ve FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

AA’nın haberine göre Ankara’da yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Anayasa Mahkemesi eski başkanı Kılıç’ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı verilmişti.

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Haberde, hakkında yakalama kararı verilen Kılıç’ın ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ve yurtdışına gittiğinin belirlendiği kaydedilmişti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, konuya ilişkin bir açıklama yapan Kılıç, ‘FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon davalarında kurduğu kumpasları tespit eden AYM başkanı olarak oğluna yapılan bu suçlamanın kendisini ve ailesini derinden üzdüğünü söyledi.

İsminin kirletilmesine asla izin vermeyeceğini belirten Kılıç, kendisinin de emekli bir yargı mensubu olduğunu ve soruşturmanın gizliliği nedeniyle herhangi bir bilgisi olmadığını ve olmasının da mümkün olmadığını vurguladı. Kılıç, “Bir kez daha söylüyorum benim oğlumun hayatı boyunca FETÖ ile hiçbir ilgisi olmamıştır” dedi.

‘Basında yer alması düşündürücü’

Kılıç’ın açıklaması şöyle: ”Öncelikle şunu açıkça ve önemle belirtmeliyim ki oğlumun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan yakından bir ilgisi olmamıştır. Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Kendisinin çevresi ve sosyal hayatı birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen örgütle ilişki kurulabilmesinin imkansızlığı da ortaya çıkacaktır.

Oğlum Fatih Samet Kılıç, zaten 12 yıldır yurtdışında çalışmakta ve kendi kurduğu işleriyle ilgilenmekte olup, yurda aralıklarla gelip gitmektedir. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür.

42 yıllık devlete hizmet hayatının büyük bölümünü Anayasa Mahkemesi’nde geçirmiş, emekli bir yargı mensubuyum. Görev sürem içinde FETÖ’nün Balyoz, Ergenekon ve buna benzer davalarla kurduğu kumpasları, bireysel başvuru kararlarıyla tespit ederek etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesi’nin başkanı olarak oğluma yapılan bu suçlama, beni ve ailemi derinden üzmüştür. Şerefimle devletime hizmet ederek koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna önemle duyururum.”