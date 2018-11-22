Kılıçdaroğlu’yla görüşen İnce: Eğilim yoklaması olmazsa yarışa girmem

İstanbul büyükşehir belediye (İBB) başkanlığı için adı geçen Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü.

İnce ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Ankara’daki genel merkezinde bugün yaptıkları görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

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Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan İnce, Kılıçdaroğlu’na bilgilerini ve kaygılarını anlattığını dile getirdi.

İnce, kendisinin ‘koltuk derdi’nde olmadığını vurgularken derdinin Türkiye olduğunu ifade etti.

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CHP’li siyasetçi, ‘eğilim yoklaması’nı şart koşarak “İstanbul’da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, ‘Gel adayımız ol’ denirse, asla aday değilim” dedi.

Yerel seçim Mart 2019’da yapılacak.