Kılıçdaroğlu’yla görüşen Cindoruk uyardı: ‘Tek’ yönetmek isteyenlerin sonu hüsrandır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis eski başkanı Hüsamettin Cindoruk’u Nişantaşı’ndaki evinde ziyaret etti.

Cindoruk, yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu’nu aracına kadar uğurladı. İki isim gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Asla umutsuz değiliz’

85 yaşındaki deneyimli siyasetçiye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Bazı konularda düşüncelerini aldım, birikiminden yararlanıyoruz. Hem Türkiye’nin sorunlarını, hem dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizgisi çizdi” dedi.

Türkiye’nin fazlasıyla sorunu olan bir ülke olduğunu belirten CHP lideri, toplumda ‘ciddi bir kaygı’ yaşandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Ama bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek birikime ve kapasiteye sahiptir. Asla umutsuz değiliz ama bunun için oturmamız, düşünmemiz, konuşmamız ve ortak aklı egemen kılmamız lazım.”

‘Destek verirsek tek parti iktidarını önleyebiliriz’

Türkiye’deki siyasal hayatın çıkmaza girdiğini söyleyen Cindoruk ise “Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye büyük görev düşüyor” dedi.

Kendisinin de dahil olduğu tecrübeli siyasetçilere “Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye destek vermek” görevinin düştüğünü aktaran Cindoruk, “O desteği verirsek tek parti iktidarı kurmalarını önleyebiliriz. Tek başına Türkiye’yi idare edecek ehliyete, imkana, kabiliyete sahip bir kişi görmüyorum. Bazıları bunu yapabileceklerini zannederler ama sonu hüsrandır. Ben o hüsranları yaşadım, siyasette her şeyi çok iyi bilen bir kişi yoktur” diye konuştu.