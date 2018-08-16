Kılıçdaroğlu: Kurultay tartışması bitti, İnce İstanbul’u ister mi bilmiyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay, yerel seçim, 24 Haziran seçimleri, Muharrem İnce’nin partideki geleceği gibi bir dizi başlığı değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Habertürk’ten Bülent Aydemir’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu konu başlıklarıyla şunları söyledi:

Kurultay tartışması: Genel merkeze ne geldiyse oturuldu, incelendi, gayet net açıklamalar yapıldı. Biz gelen rakamları medyanın da denetimine açtık, arzu eden partililer bakabilirler dedik. Bence o tartışma orada bitti.

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Tüzük kurultayı talebi: Bir söylemle delegelerin iradesine ipotek koymak istemem. Gerekirse tüzük kurultayı toplanır. Bence çok da büyütülecek bir şey değil. İlkesel olarak yerel seçime giderken partide tüzük kurultayı toplanması için bir imza eğilimi başlatılmasını doğru bulmam.

İnce’yle diyalog: Olabilir tabii. Muharrem İnce başka bir partili değil, Cumhuriyet Halk Partili’dir. Yerel seçimler strateji belgesini hazırlamak için bir çalışma yapılacak. Orada yerel yönetimlerde nasıl bir strateji izleyeceğimizi paylaşacağız. Muharrem Bey de bir partili olarak partinin belediye başkanlarının kazanması için çalışacaktır. Diğerleri nasıl çalışıyorsa Muharrem Bey de çalışacak. Muharrem Bey’in geleceğine yönelik kararı benim tek başıma almam doğru değil. Muharrem Bey’in beklentisi nedir önce onu öğrenmem lazım. Beklentisi nedir ona göre oturup karar veririz. Şu aşamada şunu yaparız dersem iradesine ipotek koymuş oluruz.

İnce İstanbul adayı olur mu?: İstanbul’u kesin alacağız. İstanbul’u arkasında başarı hikayesi olan birisiyle almamız mümkün. Bu çerçevede örgütle de beraber yapacağımız kamuoyu yoklamaları, diğer çalışmalar, örgütün bu konudaki eğilimi, İstanbul milletvekilleri… Bütün bunları dikkate alarak bir aday belirleyeceğiz. Muharrem Bey İstanbul’u ister mi istemez mi bilmiyorum. Öyle bir düşüncem yok. Başarı öyküsü olan birisi olması gerektiği kanaatindeyim.

İnce’nin seçim performansı: Cumhurbaşkanlığı için de demiştim. Muharrem Bey’in hakkını yemeyelim, cumhurbaşkanlığı seçiminde izlediği performans takdire değer. Başarı hikayesi sayılabilir, sayılmaz demek haksızlık olur. Elinden geleni yaptı. Bu söylediğim başarı kişisel olarak, genel olarak yaklaşımım, kazanırsanız başarılı olmuşsunuz demektir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi: O kadar çok anket yapılıyordu ki buradan beklediğimiz sonucu alamadık. Bu da bir gerçek. İkinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorduk, yüzde 75-80 oranında. Toplumda yaratılan hayal kırıklığının bundan kaynaklandığını düşünüyoruz.

24 Haziran değerlendirmesi: Benim seçimlerde yürüttüğüm kampanya, referandumda yürüttüğüm kampanyanın aynısıydı. Referandumda da miting yapmamıştım. Burada da bir veya iki yer hariç miting yapmadım. Daha çok partiye oy vermeyen ama bizi de dinlemek isteyen kanaat önderleri, esnaf, ticaret, sanayi odası, dernekler, sendikaların temsilcileriyle toplantılar yaptım. Sonra onlardan sorular aldım, yanıtlar verdim. Böyle bir kampanyanın büyük artıları var. Son derece verimli ve beklediğimizden olumlu geri dönüşler oluyor. Muharrem Bey’in de geniş kitlelere ulaşma imkanı oldu. Sonuçlara gelince seçim süreci içinde biz gerçekten de bir demokrasi sınavı verdik. Millet ittifakıyla yan yana gelmesi düşünülmeyen; Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti bir araya geldik. Ortak paydamız demokrasi için mücadele idi. Bu birliktelikte başarı oldu mu? Evet oldu. Çok sayıda partinin parlamentoda temsilcileri oldu. Milli irade gerçek anlamda yüzde 80 oranında parlamentoya yansımış oldu. Bunu başarı olarak ifade ettim. Parlamentoda ilk kez çoğunluğun hegemonyası olmuyor. Demokratik tartışma zemini ortaya çıkacak diye düşünüyoruz.

Aday belirleme kriterleri: Bugünden belediye başkan adayı belirlediğimiz bazı yerler var. Bunlar belediye başkanımızın olmadığı yerler. Parti dışında eğilim anketleriyle yapacağız. Parti içinden de parti dışından da aday olabilir. Özel bir tanımlamamız yok. Örgüte sandığı koyacağız, “Kimi görmek istiyorsunuz” diye. Önseçimle de yapılabilir. Bazen yere göre, belediyeye, örgüte göre pozisyon almamız gerekiyor. Toptancı bir yaklaşım söz konusu değil.

Hedef iller: Ankara için de birden fazla aday var şu anda. Bakılacak, onlar için de kamuoyu yoklaması yapacağız. Ankara’yı da alacağız. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Uşak, buraları alacağız. Olayı bir de parti meclisi ile görüşmemiz, parti meclisinin de eğilimini almamız lazım. Parti meclisinden bir arkadaşımızın düşünüp bize önerdiği üçüncü bir yol da olabilir. Strateji belgesini götürüp parti meclisine sunacağız.

Erken yerel seçim: Yerel seçimlerin erkene alınacağını düşünmüyorum. Biz yerel seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ediyoruz. Parlamentodan da yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin bir önerinin geçeceğini düşünmüyorum. AK Parti ve MHP’nin oyları yeterli değil. Yeterli olsaydı zaten çok daha önceden yerel seçimler yapılırdı. (Sizden destek isterlerse) Biz destek vermeyiz.

Yerel seçim ittifakı: Şu anda öyle bir şey yok. Daha çok erken. Yerel yönetimlerin şöyle bir özelliği var. Merkezde olmaktan çok taşrada birlikte olmak çok önemli. Yerel aday önemli. Yerel seçimlerin kendine özgü bir yerel dinamiği var. Bir ittifak arayışının, genel merkezlerin bir araya gelip çok zor olduğunu düşünüyorum. ‘Cumhur ittifakı’ için de zor. Bir araya gelebilirler ama siyaseten böyle bir gelişmenin çok zor olduğunu düşünüyorum.