Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl mesajı: 2018 ‘adalet’ arayışımızın umut dolu devamıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında, “2018 yaşanan tüm acılara rağmen ‘adalet’ arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017’nin umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir” dedi.

Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnsan haklarının, demokrasinin, ifade ve medya özgürlüğünün gerilediği, yargı bağımsızlığının yok edildiği, gelir dağılımı adaletsizliğinin büyüdüğü, işsizliğin kökleştiği, yeni müdahalelerle eğitim sisteminin bir kördüğüme dönüştüğü, kadınlara ve çocuklarımıza yönelik şiddetin, istismarın önlenemediği; komşularımızla ve müttefiklerimizle sorunlarımızın arttığı, muasır medeniyet ülküsünden uzaklaştığımız, terör belasından kurtulamadığımız bu yıl sona eriyor. Ancak karşı karşıya olduğumuz tüm bu sorunlara karşın, 2017’nin bize öğrettikleri var. Adaletten sapmış bir iktidara karşı verdiğimiz hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesinde ne kadar haklı ve yalnız olmadığımızı gördük. Milletimizin, tek adam rejimine karşı 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda ortaya koyduğu ‘Hayır’ iradesi, demokrasiye bağlı büyük bir aile olduğumuzu bize gösterdi. Mühürsüz seçim yoluyla milletimizin ‘Hayır’ iradesi yok sayılarak, gayrimeşru bir anayasa oluşmuşsa da, sorunlarından arındırılmış demokratik parlamenter sistemi, demokrasiye duyduğumuz bağlılığın itici gücüyle yeniden kuracağız.”

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‘KHK mağdurlarının sembolü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’

Kılıçdaroğlu, “Yol Arkadaşım” dediği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘yüklediği sorumluluğa’ değindi: “Yürüyüşümüz, toplumumuzun tüm katmanlarına yerleşmiş ‘adalet’ talebinin vücut bulduğu, ülkenin üstüne örtülmeye çalışılan korku örtüsünün yırtılıp atıldığı tarihi bir uyanıştır. Adalet Yürüyüşü, parlamenter demokrasimizi korumak amacıyla 16 Nisan Referandumda ‘Hayır’ tercihinin altında buluşan farklılıkların ‘Hak, Hukuk, Adalet’ talebinde bir araya gelebildiğini, bir yol arkadaşlığı, dayanışması, birlikteliği sağlayabildiğini gösterdi. ‘Senin gibi düşünmüyorum’ diyenler, ‘Bizim gibi düşünmüyor’ diyenlerle günlerce süren büyük yürüyüşte el ele, kol kola, güler yüzleriyle, kahkahalarıyla, ağızlarında sadece ‘Hak,Hukuk,Adalet’ sloganı ve ay yıldızlı bayrağımızın altında yol aldılar. Geride bıraktığımız 2017 yılının, 2018 yılına ve sonrasına taşıdığı anlam bu biraradalığımızda ifade bulmaktadır. 2018, yaşanan tüm acılara rağmen ‘adalet’ arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017’nin, umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir. Bu vesileyle Enis Berberoğlu’nun Sevgili eşi Oya Berberoğlu’nun şahsında tüm tutuklu milletvekillerinin eşlerine, 2018 yılında hayat arkadaşlarına, çocuklarına, dostlarına özlemlerinin sona ereceğine duyduğum inancı iletiyorum. KHK mağdurlarının sembolü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, görevlerine dönüş talebiyle başlattıkları eylemlerinin, hepimizi mutlu kılacak bir sonuca ulaşması için gösterdiğimiz çabanın 2018 yılında da kararlılıkla süreceğini vurguluyorum.”

‘Onlar çıkacak, yine yazacak’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Her dönemde gazeteciliğini halkın haber alma özgürlüğüne duyduğu inançla yapan, gördüğü hakikati anlatma ısrarından vazgeçmeyen Sevgili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın şahsında, tüm tutuklu gazetecilerin eşlerine, çocuklarına ve hatta torunlarına ‘Onlar çıkacak, yine yazacak’ diyorum. Ahmet Şık’ın engellenen savunmasında vurguladığı ‘Totaliter rejimlerin sahiplerinin, yargısının ve işbirlikçilerinin söylediğinin aksine gazetecilik suç değildir’ değerlendirmesine atıfla, 2018 yılını tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağımızın sözünü veriyorum.”

‘Başta FETÖ, PKK ve IŞİD’

“Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. ‘Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen’ kurmak mümkündür. İşsizliği yenmek mümkündür, sevgisizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda, medyada adalet mümkündür. Ve inanıyoruz ki Türkiye’nin tüm bu temel sorunlarının çözümüne dair hedeflerimize, milletimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılında kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 2018’in ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum.”