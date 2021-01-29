Kılıçdaroğlu’nun yardımcısına ‘FETÖ kitapçığı’ nedeniyle üç dava

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’e ‘FETÖ kitapçığı’ nedeniyle yedi ayrı suçtan üç dava açıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te 11 Şubat 2020’deki konuşmalarının bulunduğu ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ kitapçığı, Ekim 2020’de mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Kitabın yayıncısı Gökçen’e dava açıldığı duyurulmuştu.

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Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre Gökçen’e yedi ayrı suçtan üç ayrı dava açıldığı öğrenildi.

Ankara başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldı. Haberde, iddianamede ceza istenen maddelerin ‘iftira’ ve ‘cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı’ olduğu kaydedildi.

İddianame Ankara 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturma sırasında ise Gökçen’in ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

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İddianamede ne dendi?

İddianamede, Gökçen’in kitapçıktan yayımcı sıfatıyla sorumlu tutulduğu belirtilirken, kitapçıkta ‘cumhurbaşkanının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün siyasi ayağı olduğu, devleti FETÖ’ye teslim edenin cumhurbaşkanı olduğu, Erdoğan’ın orduya kumpas kurma talimatı veren asıl kişi olduğu ve devletin namusu ve mahremi olan Kozmik Oda’nın açılması talimatını bizzat verdiği’ gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.

İddianamede, Gökçen’in ‘iftira’ suçunu işlediği ve ‘iftira içeren söylemler’in Türk Ceza Kanunu (TCK) 310’uncu maddesinde düzenlenen ‘cumhurbaşkanına fiili saldırı’ kapsamında kaldığı dile getirildi.

Bu madde, ‘hakaret’ suçu dışındaki tüm suçları kapsarken, cezasının yarı oranda artırılarak, beş yıldan az olamayacağı belirtiliyor.

Gökçen tepki gösterdi

Gökçen, ‘devleti yönetenlerin gençlerin isyanına kulak vermek yerine, gençlere ve kadınlara baskısını artırdığını’ ifade etti.

CHP’li yönetici, şunları söyledi: “Saraylardan halka ve bizlere ahkâm kesenler, vaktinde ‘Ne istediler de vermedik’ diyenler, partimizin ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ kitapçığı nedeniyle hakkımda açılan üç davada, yedi ayrı suçlamayla hapisle cezalandırılmamı istiyor. 29 yaşında bir siyasetçiden ciddi ciddi cumhurbaşkanına fiili saldırı suçu ve en az beş yıl hapis cezası çıkarmaya çalışıyorlar.”