Kılıçdaroğlu’nun vaadi: Yoksul ailelerde her ay kadının hesabına bin lira yatıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programında seçim vaatlerini anlatırken, “Her ailenin sigortası olacak, her ailenin aylığı olacak. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına bin lira yatıracağız” dedi.

İş insanları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların da katıldığı yemekte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesinde yer alan vaatleri anlatarak, bunları gerçekleştirmek için destek istedi.

Reklam

‘OBİT’i kuracağız’

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde İran, Irak ve Suriye’yle bir araya gelip Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı (OBİT) kuracaklarını belirterek, “Biz aslında akraba birer devletiz. Orada da Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada da Türkler var, burada da var. Orada da Araplar var, burada da Araplar var. Bunu kuracağız ki bu memlekete huzur gelsin. O zaman ne Irak’tan, ne Suriye’den, ne de başka bir ülkeden bize yönelik terör hareketleri de olmayacaktır. Dört ülke oturacağız, diyeceğiz ki ‘Kardeşim buralarda Amerika’nın ne işi var, Rusya’nın ne işi var?’ Yani bu dört devlet bir araya gelip kendi devletlerini çözemiyorlar mı, kendi sorunlarını çözemiyorlar mı? Dört ülke bir araya gelip sorunlarımızı çözeceğiz. Böylece Suriye, Irak ve İran konusunda da bölgede lider olma, bölgede yıldız olma pozisyonuna Türkiye’yi taşımış olacağız” dedi.

‘Bunun adı aile sigortası’

İnsan onuruna yakışır şekilde yoksullukla mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, aile sigortasıyla yoksul ailelere her ay bin lira para yatırılacağını söyledi.

Reklam

CHP lideri şöyle devam etti: “Sosyal devlet, o ailenin hesabına her ay bankada para yatırır. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın emekli, memur, işçi gibi her ay gidecek aylığını çekecek. Kimseye muhtaç olmayacak, el avuç açmayacak. Bunun adı aile sigortası. Şu anda beş belediyemizde aile sigortasını uyguluyoruz. Dolayısıyla onun yoksulluğunu belediyenin dışında kimse bilmiyor.”