Kılıçdaroğlu’nun teşekkür ettiği ‘Veysel amca’: Zulüm arşa geldi başbakan, bu çocukları yedirtmeyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Mitingi’nde teşekkür ettiği tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi babası 63 yaşındaki Veysel Kılıç, hükümete “Zulüm arşa geldi başbakan. Ben bu çocukları size yedirtmeyeceğim” diyerek seslenmişti.

Darbe girişiminin ardından Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu tutuklanan Kılıç, ‘Adalet Yürüyüşü’nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na haftada bir kere oğlunu ziyaret ettiği gün dışında eşlik etmişti.

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CHP lideri ‘Adalet Mitingi’nde Kılıç’a teşekkür etmişti: “Yol boyunca birlikte yürüdüğümüz Harp Okulu öğrencisi oğlu tutuklanan Veysel amcaya çok teşekkür ederim.”

Rizeli Veysel Kılıç, yürüyüşün son iki gününde uzatılan Sarıyer Tv mikrofonlarından hükümete “Yanlış yapıyorsunuz” diye seslenmişti.

‘Yetti artık, zulüm arşa geldi’

Oğlunun tutuklanma hikayesini anlatan Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “Yanlış yapıyorsunuz sayın başbakan. Zulüm arşa geldi başbakan. Ben bu çocukları size yedirtmeyeceğim. Önümüzdeki seçimde tüm vilayetleri seçim otobüsünün üzerinde geçireceğim. Allah aşkına bu çocukları bırakın. Rica ediyorum. Yetti. Yeter. Bu ana babaların gözyaşı değil, kan akıyor gözlerinden. Nerede bunun Müslümanlığı? Müslümanlık arıyorum ben. Yetti artık, zulüm arşa geldi. Suçumuz yok ki. Suçum nedir? Söyle bana ey başbakan. Neyi düzelttin, bu çocukları 12 aydır içeride tutuyorsun. eyi düzelttin göster bana. İki oğlum var, ikisini de vereceğim vatan için. Hazırım. Ben FETÖ’cü değilim, ben katil değilim. Bana ‘Katilsin, FETÖ’cüsün, hainsin’ diyorsun. Ben bu durum karşısında sana ‘Evet’ oyu mu verecektim sayın başbakan. Bana o zaman eşek değil, eşşoğlu eşek derlerdi.”