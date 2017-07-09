Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kılıçdaroğlu’nun teşekkür ettiği ‘Veysel amca’: Zulüm arşa geldi başbakan, bu çocukları yedirtmeyeceğim

Share95
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 95

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Mitingi’nde teşekkür ettiği tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi babası 63 yaşındaki Veysel Kılıç, hükümete “Zulüm arşa geldi başbakan. Ben bu çocukları size yedirtmeyeceğim” diyerek seslenmişti.

Darbe girişiminin ardından Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu tutuklanan Kılıç, ‘Adalet Yürüyüşü’nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na haftada bir kere oğlunu ziyaret ettiği gün dışında eşlik etmişti.

Reklam

CHP lideri ‘Adalet Mitingi’nde Kılıç’a teşekkür etmişti: “Yol boyunca birlikte yürüdüğümüz Harp Okulu öğrencisi oğlu tutuklanan Veysel amcaya çok teşekkür ederim.”

Rizeli Veysel Kılıç, yürüyüşün son iki gününde uzatılan Sarıyer Tv mikrofonlarından hükümete “Yanlış yapıyorsunuz” diye seslenmişti.

‘Yetti artık, zulüm arşa geldi’

Oğlunun tutuklanma hikayesini anlatan Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “Yanlış yapıyorsunuz sayın başbakan. Zulüm arşa geldi başbakan. Ben bu çocukları size yedirtmeyeceğim. Önümüzdeki seçimde tüm vilayetleri seçim otobüsünün üzerinde geçireceğim. Allah aşkına bu çocukları bırakın. Rica ediyorum. Yetti. Yeter. Bu ana babaların gözyaşı değil, kan akıyor gözlerinden. Nerede bunun Müslümanlığı? Müslümanlık arıyorum ben. Yetti artık, zulüm arşa geldi. Suçumuz yok ki. Suçum nedir? Söyle bana ey başbakan. Neyi düzelttin, bu çocukları 12 aydır içeride tutuyorsun. eyi düzelttin göster bana. İki oğlum var, ikisini de vereceğim vatan için. Hazırım. Ben FETÖ’cü değilim, ben katil değilim. Bana ‘Katilsin, FETÖ’cüsün, hainsin’ diyorsun. Ben bu durum karşısında sana ‘Evet’ oyu mu verecektim sayın başbakan. Bana o zaman eşek değil, eşşoğlu eşek derlerdi.”

Harp Okulu öğrencisi oğlu tutuklanan yürüyüşçü: Kılıçdaroğlu’na ‘Hacı dayılar yetişemiyor’ diyordum

Askeri öğrenciyken tutuklanan oğlu için yürüyor: Bu çocukların suçu neydi?


Share95
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 95

SON HABERLER

Yıldırım ‘havadan’ baktı: Yaptığımız o güzel eserleri görmek için de yürüsünler

İstanbul’da yapımı devam eden üçüncü havalimanı ve diğer inşaatları havadan inceleyen Başbakan Binali Yıldırım isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye’nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler.” 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...