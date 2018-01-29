Kılıçdaroğlu’nun tek itirazı ÖSO: Ordumuzun kahramanlığını devrediyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ordumuzun kahramanlığını ÖSO’ya devrediyoruz” dedi.

Bazı gazete ve TV’lerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, Afrin harekatı konusunda konuştu.

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Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre, dün Afrin’deki stratejik öneme sahip Burseya tepesine, Türk bayrağı asılmasına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Askerlerimiz gitmiş, kendi varlıklarını kanıtlamak için bayrak dikiyorlar. Orayı işgal anlamında değil. Terör örgütünden temizliyorlar. Zor koşullarda mücadele ediyorlar. Bir başka ülkenin toprağını işgal etme niyeti zaten yok. Baştan ifade edildi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız.”

Kılıçdaroğlu, yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK’nın, ÖSO’nun arkasına gizlendiğini belirterek, “Peygamber ocağı, kahraman ordu diyoruz. Ordumuzun kahramanlığını bir anlamda ÖSO’ya devretmeye çalışıyoruz. Niçin kimdir ÖSO? Ordumuz orada, mücadele ediyor, neden ÖSO?” diye konuştu.

CHP lideri sözlerine şöyle devam etti: “Ordu ile ÖSO’nun birlikte anılmasını ben içime sindiremiyorum, ağrıma gidiyor. Koskoca Türkiye’nin ordusu ikinci planda, ÖSO birinci planda. Ne demek bu? Ayrıca siz bölgede operasyon yapıyorsanız ve buna karar vermişseniz, bu ülkenin birliği bütünlüğü açısından önemliyse, bunu kendi silahlı kuvvetlerinizle yaparsınız. Başka bir gücü, kendi silahlı kuvvetlerinizin yanına monte etmeye ne ihtiyacınız var? TSK gitmiş mücadele veriyor, hava desteği var, top desteği var, yedek orduymuş gibi açıklama yapıyorsunuz. Biz bunu eleştireceğiz. Ordu’nun başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz.”

‘Erken seçim olabilir’

Türkiye ile Suriye arasında gelecekte bir barış sağlanacaksa, başka bir organ olmadan, iki ülkenin biraraya gelmesiyle olacağını savunan Kılıçdaroğlu, “Terör örgütlerinin konuşlanmasını istemiyorsak, o zaman Suriye’yle şu veya bu şekilde ilişki kurmalıyız. Suriye’yle ilişkilerin düzelmesi açısından adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, erken seçim olabileceğine de dikkat çekti: “Erken seçim olabilir, bu söyleniyor zaten. Ekonomi iyiye gitmediği için, bir an önce erken seçime gitme olayı ifade ediliyor. Afrin’i bir erken seçim kozu olarak kullanmak doğru değil. Bu bir partinin mücadelesi değil, Türkiye’nin mücadelesidir.”