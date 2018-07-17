Kılıçdaroğlu’nun talimatı: Meclis’i koruyun, manifesto hazırlayın, partilerle görüşün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yeni sistemde parlamentonun yetkilerinin korunması konusunda ‘kararlı mücadele etme’ talimatı verdi, ayrıca CHP’nin mücadelesine ‘reçete’ olacak bir ‘manifesto’ hazırlanmasını istedi.

Parti ‘parlamentoda kararlı mücadele’ temelinde muhalefet partileri ve ‘cumhur ittifakı’nın üyeleri AKP ve MHP’yle de temas kuracak.

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Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, CHP merkez yönetim kurulu (MYK), dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Yaklaşık dört saat süren toplantıda yerel seçim çalışmaları ve ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili yapılan değişiklikleri içeren kararnameler masaya yatırıldı.

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MYK’da kararnamelerden dolayı rahatsızlıklar dile getirilirken, bu kararnamelerin Meclis’i devre dışı bırakmaya yönelik bir uygulama olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Meclis yetkilerini kararlı bir şekilde savunmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, kurmaylarına, ‘Meclis’in etkin bir şekilde çalıştırılması ve alanın kararnamelere bırakılmaması’ konusunda talimat verdi.

CHP lideri kurmaylarından, önümüzdeki dönem Türkiye’nin temel sorunlarıyla mücadelede ‘reçete’ olacak nitelikte bir ‘manifesto’ hazırlamalarını istedi.

Kılıçdaroğlu, “Parlamenter mücadele konusunda etkin bir şekilde Meclis’in yetkilerini savunacağız. Parlamentodaki muhalefet, toplumsal mücadelenin öncüsü olur. O nedenle parlamenter mücadele güçlendirilmeli” dedi.

CHP, parlamentoda kararlı mücadele temelinde muhalefet partileriyle temas kuracak. CHP’nin temas kuracağı partiler arasında AKP ve MHP de yer alacak.