Kılıçdaroğlu’nun sert çıkışının hedefi İnce değilmiş: Haftaya görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası oluşan parti içi tepkilere karşı yaptığı sert açıklamaların hedefinin Muharrem İnce olmadığını söyledi.

1 Kasım 2015’te yüzde 25.3 oranında oy alan CHP’nin 24 Haziran’da 22.6’da kalmasının ardından partide Kılıçdaroğlu’nun istifa yetmesi gerektiği yönünde sesler yükselmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultayla genel başkanlığa getirilmesi yönünde görüşler de dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu bu tepkilerin üzerine “Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok” demişti.

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Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu, “O sertlik kesinlikle Sayın İnce’ye yönelik değildi. CHP’ye yönelik haksız eleştirilere karşı tepkimdi. AK Parti parlamentoda güç kaybetti. Genel Kurul’da, komisyonlarda çoğunluğu kaybetti. Kimse AK Parti’yi tartışamayınca, gündemi ve gözleri oradan uzaklaştırmak için CHP’yi öne sürüyorlar. Tepkim bunaydı” dedi.

İnce’nin başarılı bir performans sergilediğini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Kendisine teşekkür etmemiz gerek. Haliyle gerilimi yükseltecek bir ortam yok. Tersine, bu başarıyı daha ileriye götürmeyi istiyoruz. Sayın İnce, seçim sonrasında kısa bir dinlenme ihtiyacı hissetti. Gelecek hafta dönünce buluşacağız.”