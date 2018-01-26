Kılıçdaroğlu’nun önündeki maketin hikayesi: Hong Konglu sanatçının eseri, aynısını yaptırdık

İstanbul’un Kartal ilçesinin CHP’li belediye başkanı Altınok Öz, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği maketin hikayesini anlattı.

Öz’ün Kartal Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni’ne katılan Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği maket, CHP lideri konuşurken önündeydi.

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Hürriyet’ten Özgür Altuncu’nun haberine göre, Öz hediyeyi verirken hikayesini de şu şekilde anlattı: “Çin’de ilkokulların kapısına asılı olan, ‘Her gün biraz daha geliş’ sloganının tutmadığını gören Hong Konglu bir sanatçı, monoton eğitimin iyileştirilmesine katkı amacıyla bir maket yapıyor. Sanatçı, siyasetçi, kültür adamlarına bunu giydiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergileniyor. Türkiye’de teklifi bana getirdiler. Ben de bir tema belirledim. Ekibimizle belirledik, aynısını yaptırdık. Bir anı olarak da size takdim etmek istiyorum.”