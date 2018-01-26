Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nun önündeki maketin hikayesi: Hong Konglu sanatçının eseri, aynısını yaptırdık

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

İstanbul’un Kartal ilçesinin CHP’li belediye başkanı Altınok Öz, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği maketin hikayesini anlattı.

Öz’ün Kartal Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni’ne katılan Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği maket, CHP lideri konuşurken önündeydi.

Reklam

Hürriyet’ten Özgür Altuncu’nun haberine göre, Öz hediyeyi verirken hikayesini de şu şekilde anlattı: “Çin’de ilkokulların kapısına asılı olan, ‘Her gün biraz daha geliş’ sloganının tutmadığını gören Hong Konglu bir sanatçı, monoton eğitimin iyileştirilmesine katkı amacıyla bir maket yapıyor. Sanatçı, siyasetçi, kültür adamlarına bunu giydiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergileniyor. Türkiye’de teklifi bana getirdiler. Ben de bir tema belirledim. Ekibimizle belirledik, aynısını yaptırdık. Bir anı olarak da size takdim etmek istiyorum.”


Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

Savaşı savunmak, Erdoğan’ı savunmaktır

Erdoğan Türkiye’yi 2019 seçimlerine savaş atmosferi içinde sokmak istiyor. Gençlerimizin cenazelerinin yaratacağı öfke ve ırkçılık iklimi içinde tek adam rejimini Kürt düşmanlığı ve militarizm ittifakıyla kurabileceğini öngörüyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...